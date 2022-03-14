На Київщині під обстріл потрапило авто з родиною: загинули чоловік та жінка

13 березня російські окупанти на Київщині обстріляли автомобіль. Внаслідок нападу загинули чоловік і жінка.

У МВС зазначають, що повідомлення до поліції надійшло близько 10:00. У ньому йшлося про те, що на території АЗС у селі Ставище, що на Житомирщині, виявили автомобіль Honda Accord. Очевидці зауважили, що в машини пошкодження, характерні авіаобстрілу.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

В автомобілі були також інші члени сім'ї

Слідчо-оперативна група Коростишівського відділу поліції вирушила на місце події. За попередньою інформацією, автомобіль потрапив під обстріл під час руху у Київській області.

У результаті цього загинули двоє мешканців міста Макарова: 62-річний чоловік, а також 32-річна жінка.

Крім того, на момент обстрілу, в машині перебували інші члени родини: 33-річний водій, 60-річна жінка, а також 7-річна дитина. Правоохоронці повідомляють, що хлопчик отримав тілесні ушкодження, а його стан задовільний.

До теми – Страшні наслідки з Романівського мосту, який зруйнували окупанти – дивіться відео: