На Київщині поховали поліцейського Юрія Чабаха, якого виявили у братській могилі в Бучі

Раніше у масовому захованні вбитих мешканців Бучі на Київщині знайшли тіло оперуповноваженого Бучанського районного управління поліції Юрія Чабаха. Його поховали сьогодні, 14 квітня.

Він загинув під час виконання своїх професійних обов'язків. За попередніми даними, Юрія під час бойових дій в місті застрелив російський снайпер.

До теми Шанси знайти живих – малоймовірні: з-під завалів у Бородянці вивільнили 22 тіла, – ДСНС

Поліцейського поховали на його рідній Хмельниччині

Юрій Чабах – старший лейтенант, оперуповноважений сектора розкриття злочинів у відділі кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП України в Київській області.



На Хмельниччині попрощались з Юрієм Чабахом / Фото поліції Київської області

Начальник поліції Бучанщини Андрій Ткач розповів, що Чабах "до останнього подиху виконував свої обов’язки" і був відданий присязі, яку дав українському народу.

Наш колега і побратим героїчно загинув під час бойових дій у місті Буча. В останню путь офіцера провели на його рідній Хмельниччині. Висловлюємо співчуття близьким Юрія. Пишаємось кожним поліцейським, який віддано захищає українських громадян, часом навіть ціною власного життя,

– сказав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Прощання з Юрієм Чабахом: відео