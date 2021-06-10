На Київщині помер військовий Руслан Шустров, якого поранили у 2020 році

У Київській області помер військовослужбовець Руслан Шустров. Захисник отримав важкі поранення ще восени 2020 року. На жаль, врятувати життя захисника за ці місяці не вдалось.

Про поранення повідомив волонтер з Білої Церкви Юрій Москаленко. Він розповів, що Руслан служив у 14-ій окремій механізованій бригаді.

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У пораненого воїна були дуже важкі травми

Три місяці назад пораненого воїна виписали з Ірпінського госпіталю та відправили додому. Останній час Руслан провів у селі Розаліївка Білоцерківського району.

Травми були несумісні з життям і родичі з волонтерами могли лише полегшити його біль,

– розповів Москаленко.

Прощатимуться з захисником 11 червня у місті Узин. Усіх небайдужих просять допомогти рідним загиблого воїна.

На Донбасі загинула молода військова

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родині померлого військового.

Зазначимо, що на Донбасі 9 червня загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Дівчині було всього 22 роки, вона служила у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.