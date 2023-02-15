У Києві та кількох областях повітряна тривога через невідомий об'єкт
15 лютого у Київській області оголосили повітряну тривогу. У регіоні помітили невідомий об'єкт у повітрі.
Попередньо, об'єкт вже знищили. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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На Київщині помітили невідомий об'єкт
Повітряна тривога була оголошена близько 13:30 і лише у Київській області.
О 15:00 сирену оголосили і в Києві. За попередньою інформацією, тривогу оголосили через невідомий об'єкт у повітрі.
Згодом місцеві мешканці повідомили, що у передмісті Києва українська ППО знищила невідомий об’єкт. Наразі ця інформація перевіряється.
У Київській ОВА підтвердили, що у небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО.
Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!
– наголосили в ОВА.
Що відомо про невідомі ворожі кулі
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі, що у небі України зафіксували ворожі кулі з відбивачами, які рухаються від подуву вітру.
"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить", – зазначив Ігнат.
За його словами, ЗСУ не будуть відпрацьовувати якимись засобами по повітряних кулях. Ці ж кулі вже застосовували 12 лютого.
І це пролетіло на територію інших держав. Рухаються у повітрі. Куди вітер дує – туди вона й летить,
– додав речник.
Попередні атаки Києва та області: останні новини
- 10 лютого мер столиці Віталій Кличко повідомив, що під час повітряної тривоги уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.
- Наприкінці січня російські окупанти також запускали ракети по Україні. Згодом Кличко заявив, що вибухи чули у Дніпровському районі Києва.
- Київська міська військова адміністрація також повідомляла, що у Голосіївському районі столиці були постраждалі внаслідок падіння уламка ракети. За словами Кличка, на жаль, загинула одна людина. Двох постраждалих госпіталізували.
- Згодом у КМВА заявили, що у небі над Києвом зафіксували близько 20 ракет. Їх усі збили захисники українського неба.
- Пізніше у Київській ОВА повідомили про влучання на території області. Ворог пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та приватні будинки. Окрім того, є влучання в енергетичний об'єкт.