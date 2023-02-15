У Києві та кількох областях повітряна тривога через невідомий об'єкт

15 лютого у Київській області оголосили повітряну тривогу. У регіоні помітили невідомий об'єкт у повітрі.

Попередньо, об'єкт вже знищили. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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На Київщині помітили невідомий об'єкт

Повітряна тривога була оголошена близько 13:30 і лише у Київській області.

О 15:00 сирену оголосили і в Києві. За попередньою інформацією, тривогу оголосили через невідомий об'єкт у повітрі.

Згодом місцеві мешканці повідомили, що у передмісті Києва українська ППО знищила невідомий об’єкт. Наразі ця інформація перевіряється.

У Київській ОВА підтвердили, що у небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО.

Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!

– наголосили в ОВА.

Що відомо про невідомі ворожі кулі

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі, що у небі України зафіксували ворожі кулі з відбивачами, які рухаються від подуву вітру.

"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить", – зазначив Ігнат.

За його словами, ЗСУ не будуть відпрацьовувати якимись засобами по повітряних кулях. Ці ж кулі вже застосовували 12 лютого.

І це пролетіло на територію інших держав. Рухаються у повітрі. Куди вітер дує – туди вона й летить,

– додав речник.

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