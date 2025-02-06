На Київщині ППО працює по "Шахедах": у столиці лунають вибухи

Російські війська в черговий раз атакували Київщину "Шахедами" у ніч на 6 лютого. В області працює ППО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Росіяни атакують Київщину "Шахедами"

У ніч на 6 лютого в ОВА повідомили, що у небі над Київською областю зафіксовано ворожі БпЛА.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться у повідомленні.

Там також закликали дотримуватися інформаційної тиші та не знімати і не викладати в мережу роботу українських захисників.

Вже об 01:33 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в Києві. Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.