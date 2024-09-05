На Київщині ППО відбиває атаку "Шахедів"
Джерело:КОВА
Росіяни запустили дрони-камікадзе ще увечері 4 вересня. Тепер же в столичному регіоні чутно вибухи, передає 24 Канал.
Повітряні сили також попередили про зліт двох Ту-22 з "Оленьї".
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Що відомо про вибухи у Київській області вночі 5 вересня
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
– написали в Київській обласній військовій адміністрації.
Де зараз тривога в Україні: інтерактивна карта
Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою! Пам'ятайте, що ворог підступний!
Де почитати про тривоги
24 Канал стежить за рухом ворожих безпілотників уночі 5 вересня та інформує своїх читачів. Ми збираємо офіційні дані, де летять "Шахеди", від Повітряних сил і публікуємо їх в одному матеріалі в хронологічній послідовності. Також зважаємо і на дані від моніторингових каналів.
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