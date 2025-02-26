У Києві та області працює ППО: регіон атакують "Шахеди"

Ввечері в середу, 26 лютого, російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом ворожих безпілотників опинилася зокрема Київщина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати до укриття цивільного захисту.

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"Шахеди" знову атакують Київщину

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 22:21. Згодом загроза ворожого удару поширилася й на саму столицю.

О 23:17 в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі регіону було зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться в повідомленні.

Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

О 23:18 Повітряні сили ЗСУ написали про рух ворожого БпЛА в напрямку Києва. Вже близько 23:50 кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у столиці.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, уночі 26 лютого російський "Шахед" влучив у двоповерховий приватний будинок на околицях Києва. Внаслідок ворожої атаки загинули журналістка Тетяна Кулик та її чоловік, хірург Павло Іванчов.