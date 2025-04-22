На Київщині працює ППО: із самого ранку область атакують "Шахеди"
- На Київщині зранку 22 квітня пролунали вибухи через атаку ворожих БпЛА, працює ППО.
- Жителів закликали залишатися в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.
Україну із самого ранку 22 квітня атакують ворожі БпЛА. Вибухи пролунали на Київщині.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КОВА. Подбайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги.
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На Київщині працює ППО
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 9:32.
У Повітряних Сил попередили про рух ударних БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київської області.
Згодом у регіоні пролунали вибухи.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях… Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– повідомили у КОВА о 9:57.
Нагадаємо, що вночі також Київщину атакували "Шахеди". Унаслідок цього обстрілу у Бучанському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 4 автомобілі, 3 господарські будівлі та 3 гаражні приміщення.
Окрім того, виникла пожежа на будівельному майданчику, і руйнувань зазнало приміщення заміського комплексу.