На Київщині активізувалася ППО через російські дрони

У Київській області 31 жовтня оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожого удару. Для захисту населення та ліквідації повітряних цілей у регіоні розгорнули роботу підрозділи протиповітряної оборони.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали жителів регіону перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу небезпеки.

Що відомо про атаку на Київщину?

Спершу повітряну тривогу оголосили у Білоцерківському та Бориспільському районах. Згодом небезпека також охопила Броварський та Обухівський райони. У Повітряних силах повідомляли про рух ворожих безпілотників.

Орієнтовно о 14:38 там уточнили про дрон, який рухався через Ржищів у напрямку Білої Церкви. Вже близько 15:50 обласна військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони у межах регіону.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– нагадує місцева влада.

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Нагадаємо, минулої ночі росіяни вже атакували дронами Броварський район Київщини. Унаслідок цього відомо про двох постраждалих літніх людей. Пошкоджено приватний будинок і розташовану поруч господарську споруду.