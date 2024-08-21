На Київщині працює ППО

Росія атакувала Київську область дронами. Влада повідомила, що наша ППО працює по ворожих цілях.

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 1:41 21 серпня. Перед цим, о 1:35 військові попереджали про рух російських безпілотників.

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

БпЛА на Чернігівщині та на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний – Київська область,

– попереджали Повітряні сили ЗСУ.

У Київській обласній військовій адміністрації запевнили, що у повітряному просторі о 2:30 21 серпня зафіксували безпілотники.

Сили ППО працюють по цілях. ️Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в ОВА.

️Влада також закликала дотримуватись інформаційної тиші, тобто не фіксувати й не викладати в мережу роботу наших захисників.

До речі, о 2:38 українські військові попередили, що серед іншого – дрони на Чернігівщині та на межі Чернігівської та Полтавської областей, рухаються на Захід – на Київську область.

Варто сказати, що влада неодноразово закликала людей перебувати в укриттях.