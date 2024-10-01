На Київщині пролунали вибухи під час атаки "Шахедами": в області працює ППО

Росія у ніч проти 1 жовтня вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" долетіли до Київщини, де нині працює ППО.

Про це повідомили у Київській ОВА. Місцевих жителів закликали бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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На Київщині працювала ППО

О 01:37 у Київській області оголосили повітряну тривогу через те, що ворог вкотре атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вже за хвилину Повітряні сили попередили, що на Київщині фіксуються ворожі цілі.

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Близько о 01:50 в області чули вибухи. Як пояснили в ОВА, це спрацювали системи ППО по ворожих дронах-камікадзе.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– мовиться у повідомленні.

Влада закликала мешканців Київщини перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Українцям також нагадали, що варто дотримуватися інформаційної тиші й не фіксувати та не публікувати у мережі кадри з роботою наших захисників.

Наразі інформація про пошкодження, руйнування чи постраждалих не надходила.