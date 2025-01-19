На Київщині працює ППО

У Київській області вдень 19 січня оголосили повітряну тривогу. Працюють Сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Близько 12:00 у Київській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ворожі БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. Через 20 хвилин написали, що російські безпілотники в районі Березані, курс південно-західний.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– заявили в ОВА о 12:36.

Також закликали перебувати в укритті до відбою повітряної тривоги.

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