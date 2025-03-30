На Київщині працює ППО

Вибухи на Київщині чули увечері 30 березня. Наші оборонці неба працювали по "Шахедах".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про вибухи на Київщині увечері 30 березня

В КОВА виклали традиційне повідомлення, де йдеться про загрози для столичного регіону.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– мовиться в ньому.

Посадовці закликають перебувати в укриттях і жодним чином не фільмувати роботу захисників. Дотримуючись інформаційної тиші, можна допомогти бійцям ППО, адже вони знатимуть – тил надійний.

Наразі нема даних про можливі наслідки удару по Київщині. Слід сказати, що тривогу оголосили і в Києві, та на момент публікації новини безпосередніх загроз для столиці не було.