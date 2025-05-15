На Київщині працює ППО
- Вночі 15 травня в Київській області пролунали вибухи.
- Київська обласна військова адміністрація закликала громадян не фільмувати роботу ППО.
Уночі 15 травня в Київській області пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.
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Що відомо про вибухи на Київщині сьогодні
Про загрозу традиційно поінформували в Київській обласній військовій адміністрації.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали там.
Як і завжди, у відомстві просять подбати про власну безпеку та не заважати оборонцям неба. Тобто не фільмувати роботу ППО будь-яким чином – не робити фото чи відео, не викладати сториз, не записувати "кружечки", не вести стрими тощо.
Де зараз тривога в Україні: інтерактивна карта
Тривога в Київській області пролунала о 01:13. Водночас у Києві сирени увімкнули значно пізніше.
Моніторингові спільноти інформували, що "Шахеди" облітали Київ з трьох сторін. Далі вони пішли на Житомирщину, та можуть повернутися.
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