На Київщині працює ППО

Уночі 15 травня в Київській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині сьогодні

Про загрозу традиційно поінформували в Київській обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали там.

Як і завжди, у відомстві просять подбати про власну безпеку та не заважати оборонцям неба. Тобто не фільмувати роботу ППО будь-яким чином – не робити фото чи відео, не викладати сториз, не записувати "кружечки", не вести стрими тощо.

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Тривога в Київській області пролунала о 01:13. Водночас у Києві сирени увімкнули значно пізніше.

Моніторингові спільноти інформували, що "Шахеди" облітали Київ з трьох сторін. Далі вони пішли на Житомирщину, та можуть повернутися.

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