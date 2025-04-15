На Київщині настоятель храму УПЦ МП "приватизував" церкву

На Київщині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який "приватизував" церкву. Тепер священнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Правоохоронці викрили настоятеля храму

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили одного із кліриків УПЦ (МП), який незаконно заволодів церквою в Київській області. За даними правоохоронців, йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 квадратних метрів в одному із селищ Бориспільського району.

Загальна вартість "приватизованого" майна громади становить понад 7 мільйонів гривень.

За матеріалами справи, архімандрит спочатку "пожертвував" церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму,

– розповіли в СБУ.

Через афілійовану структуру священник планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, зокрема продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду.

Під час обшуків у настоятеля храму та його близьких правоохоронці виявили комп'ютери, телефони і "документи" із доказами оборудки.

Слідчі вже повідомили настоятелю про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення, наразі триває досудове розслідування. В СБУ зазначили, що зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Настоятель храму УПЦ МП "приватизував" церкву / Фото: Служба безпеки України