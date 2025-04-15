На Київщині настоятель храму УПЦ МП "приватизував" церкву
- На Київщині настоятеля храму УПЦ (МП) викрили у незаконному заволодінні культовими приміщеннями, загальна вартість яких понад 7 мільйонів гривень.
- Священнику загрожує до 12 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах та службове підроблення.
На Київщині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який "приватизував" церкву. Тепер священнику загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
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Правоохоронці викрили настоятеля храму
Співробітники СБУ та Нацполіції викрили одного із кліриків УПЦ (МП), який незаконно заволодів церквою в Київській області. За даними правоохоронців, йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 квадратних метрів в одному із селищ Бориспільського району.
Загальна вартість "приватизованого" майна громади становить понад 7 мільйонів гривень.
За матеріалами справи, архімандрит спочатку "пожертвував" церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, який контролював настоятель храму,
– розповіли в СБУ.
Через афілійовану структуру священник планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, зокрема продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду.
Під час обшуків у настоятеля храму та його близьких правоохоронці виявили комп'ютери, телефони і "документи" із доказами оборудки.
Слідчі вже повідомили настоятелю про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення, наразі триває досудове розслідування. В СБУ зазначили, що зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Настоятель храму УПЦ МП "приватизував" церкву / Фото: Служба безпеки України