Везли прикраси, техніку й елітний алкоголь: на Київщині прикордонники затримали мародерів

Прикордонникам на Київщині вдалося затримати мародерів. Зловмисники намагалися вивезти награбоване їхніми друзями.

Як повідомляють правоохоронці, автомобіль з награбованим прикордонники зупинили під час патрулювання. Злочинці самі розповіли, що везли в машині те, що награбували їхні друзі.

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Правоохоронці виявили прикраси, гроші й елітний алкоголь

Затриманими виявилися чоловік 1990 року народження та жінка 1994 року. Він і відверто розповів, що саме перевозить в автомобілі.

У багажнику машини прикордонники виявили пневматичний пістолет, прикраси, гроші, елітний алкоголь, побутову техніку й інші дрібниці. Під час розмови зі зловмисниками правоохоронці дізналися, що усе це поцупили в одному з населених пунктів, де велися активні бойові дії.

Речі вкрали з місць, де велися активні бойові дії / Фото ДПСУ

Награбоване у правопорушників вилучили. Тепер на них очікує кримінальне провадження, передбачене за крадіжку.

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