У Києві та області пролунали вибухи: працює ППО

Росія атакує Україну "Шахедами". Небезпека дісталася Київщини, там пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 20:12.

Водночас Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА у напрямку регіону.

О 21:26 під загрозою опинилася і столиця.

"Київ – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", – писали в ПС.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи на Київщині пролунали приблизно о 21:30.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали КОВА.

А о 21:52 гучно було вже й у Києві.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" – написав мер Віталій Кличко.

Оновлено. О 21:57 зафіксовано БпЛА, який прямує в напрямку центру столиці.

Влада столичного регіону також нагадала про важливість інформаційної тиші: не можна фіксувати та викладати в соцмережі роботу ППО.

Наразі про наслідки атаки не повідомляється.