У Києві та області пролунали вибухи: працює ППО
- У Києві та області пролунали вибухи через атаку Росії "Шахедами", працює ППО.
- Влада наголосила на важливості дотримання інформаційної тиші та закликала перебувати в укриттях.
Росія атакує Україну "Шахедами". Небезпека дісталася Київщини, там пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
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Що відомо про вибухи на Київщині
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 20:12.
Водночас Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА у напрямку регіону.
О 21:26 під загрозою опинилася і столиця.
"Київ – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях", – писали в ПС.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Вибухи на Київщині пролунали приблизно о 21:30.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали КОВА.
А о 21:52 гучно було вже й у Києві.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" – написав мер Віталій Кличко.
Оновлено. О 21:57 зафіксовано БпЛА, який прямує в напрямку центру столиці.
Влада столичного регіону також нагадала про важливість інформаційної тиші: не можна фіксувати та викладати в соцмережі роботу ППО.
Наразі про наслідки атаки не повідомляється.