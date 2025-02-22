У Києві та області пролунали вибухи

Україна знову під атакою російських БпЛА. Увечері 22 лютого вибухи пролунали на Київщині, а згодом й у самій столиці.

Там працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 21:28.

Незадовго після цього перші російські безпілотники зафіксували у межах області, і там пролунали вибухи.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– повідомили у Київській ОВА о 22:09.

Станом на 22:15, за даними Повітряних сил, БпЛА були зафіксовані на сході Київщини. Вони летіли західним та південно-західним курсом.

На території сусідньої Чернігівщини безпілотники також рухалися у західному та південно-західному напрямках.

Згодом, приблизно о 22:27, вибухи пролунали й у самому Києві.

"У столиці гучно. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" – написав Віталій Кличко.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголошують в ОВА.

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті