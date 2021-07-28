На Київщині п’яний водій врізався у стовп й лишив без світла десятки будинків
28 липня 2021 , 12:54Читать новость на русском
Джерело:dtp.kiev.ua
У Бортничах п’яний водій Renault, який щойно повернувся на роботу з відпустки, врізався у бетонну електроопору. Через аварію у багатьох будинках не було світла.
Чоловік відмовився проходити тест на драгері, роззувся й влігся спати у поліцейській машині. Серйозних травм він не отримав.
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Деталі ДТП
- Водій нещодавно вийшов на роботу після відпустки.
- У машині віз аграрні добрива.
- П’яний керманич не впорався з автівкою й влетів у бетонну електроопору.
Інші інциденти
- У Києві в ніч проти 26 липня на Столичному шосе загинула людина: чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці й потрапив під колеса Fiat Doblo. Він помер на місці від отриманих травм.
- 24 липня, на вулиці Наталії Ужвій зіткнулися елітні автомобілі McLaren та Kia Stonic.