На Київщині родичі керівника ОТГ за хабар роздавали землі лісового фонду

Під Києвом Державне бюро розслідувань викрило шахрайську схему продажу земель лісового фонду. Зловмисників спіймали на гарячому.

Питання мали "вирішити" за 600 тисяч доларів

За даними слідства, оборудку організували родичі та довірені особи керівника ОТГ. Вони хотіли продати ліс для будівництва торговельного центру.

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Вони за 600 тисяч доларів обіцяли підприємцю "вирішити питання" про виділення місцевою радою 1,2 гектара земельних ділянок лісового фонду під будівництво торговельного центру,

– розповіли слідчі.

Двох зловмисників затримали на гарячому під час отримання першої половини суми у розмірі 300 тисяч доларів. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою осіб.



Затриманим невдовзі оберуть запобіжні заходи

Що загрожує зловмисникам

Затриманим загрожує покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. До суду внесли клопотання, аби взяти їх під варту.

Наразі слідство перевіряє можливу причетність до злочину керівника ОТГ. До речі, йому повідомили про підозру в одержанні хабаря в іншій справі.