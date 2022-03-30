На Київщині росіяни намагаються за тисячу доларів купити інформацію про позиції ЗСУ

На Київщині окупанти розповсюджують листівки з "рекомендаціями" місцевим жителям видавати позиції ЗСУ, СБУ та територіальної оборони за "винагороду".

Джерела в українських спецслужбах повідомляють, що ворог обіцяє до однієї тисячі доларів за позиції українських військових.

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Так у проросійських листівках "рекомендують передавати російським військовослужбовцям відомості про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ, представників місцевої територіальної оборони, співробітників СБУ або праворадикальних елементів ("Правий сектор", "Національний корпус тощо").

А за надання зазначеної інформації, у разі її підтвердження, обіцяють грошову винагороду до 1 тисячі доларів.

Обіцянки цяцянки: грошей немає

Цікаво, що бойовики обіцяють гроші на окупованих територіях, при цьому в Росії почалися проблеми з фінансуванням.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, після обіцяних виплат військовим окупаційній армії у російських військових частин виникли проблеми з фінансуванням.

Як з'ясувалося, оплата цих видатків у бюджеті ніяк не передбачена. А через незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів у бюджеті знайти неможливо.

Крім того, відомо, що Росія перестала платити військовим та найманцям ПВК Вагнер за війну в Україні.