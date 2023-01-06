"Україна понад усе": на Київщині чоловік креативно розмалював свій російський паспорт

На Київщині чоловік розмалював свій російський паспорт. Він позначив у документі національну символіку України.

Таким чином, чоловік вирішив довести свою любов до України. Наразі його передали співробітникам поліції.

Зверніть увагу Росіянин, який 15 років служив у МВС, порвав паспорт РФ і хоче захищати Україну – відео

Як росіянин розмалював свій паспорт

На Київщині прикордонники виявили 38-річного росіянина, який перевищив термін перебування в Україні. У розмові він розповів, що не хоче повертатися в Росію.

Під час перевірки закордонного паспорта чоловіка прикордонники виявили "народну творчість".

У своєму російському паспорті громадянин намалював прапор України з написом "Україна понад усе". Графу "громадянство" чоловік взагалі закреслив,

– повідомили у МВС.

Тепер для подальшої перевірки чоловіка передали співробітникам Національної поліції.



"Народна творчість" росіянина / фото МВС України

Боєць ЗСУ порвав і спалив свій російський паспорт

Український військовий Олександр Лузенко не лише вступив до лав ЗСУ, а ще й порвав і спалив свій російський паспорт.

Чоловік протягом 9 років працював у службі надзвичайних ситуацій на Росії. За час служби врятував не одне життя, але зараз він в Україні.

Так, військовий вирішив раз і назавжди відректися від зв'язків із Росією. Для цього він порвав і спалив свої паспорт та військовий квиток.