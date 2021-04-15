На Київщині розшукують 2-річного хлопчика

У селі Рагівка Вишгородського району, що на Київщині, 14 квітня зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко. Дитину шукали протягом всієї ночі. Тепер до пошуків залучили вертоліт.

Про зникнення дитини повідомила його мати близько 21:00, розповів начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Пошуки тривають

До пошуків залучили всі служби поліції в Київській області, на місці працює Нацгвардія, ДСНС, волонтери. Хлопчика шукають близько 240 людей. Правоохоронці обходять подвір'я, вже перевірили закинуті будівлі та колодязі.

За словами Нєбитова, радіус пошуків розширили – дитину шукатимуть у найближчих селах.

Прикмети хлопчика: на вигляд 2 –3 роки, зріст 95 сантиметрів, худорлява статура, волосся світло-русяве, обличчя кругле, очі сірі.

Одягнутий у синю шапку з білими смужками, світло-блакитну куртку, коричневі штани та коричневі черевики.

Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування дитини, повідомте про це на спецлінію поліції "102" або до Вишгородського районного управління поліції.



Зниклий Богдан Уніченко / Фото з фейбуку Андрія Нєбитова

Правоохоронець зазначив, що батьки повідомили про зникнення дитини лише через 5 годин, коли стемніло. Спочатку мати шукала хлопчика сама.

Ніколи не зволікайте з повідомленням про зникнення ваших рідних! Не втрачаю надію, що найближчим часом Богдан буде знайдений,

– написав Нєбитов.

Залучили авіацію

До пошуків дитини 15 квітня залучили вертоліт ДСНС ЄС-225 "Super Puma". Це потрібно, аби охопити більше території.