На Київщині рятувальники нагадали аграріям, як діяти під час виявлення мін

У Київській області рятувальники нагадали аграріям, як діяти під час вибухівок. Насамперед потрібно одразу звертатись до спецслужб.

Рятувальники Бориспільського району, провели роз'яснювальну роботу з аграріями Переяславщини.

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Їм нагадали дії при виявленні мін та телефони екстрених служб, куди потрібно звертатися в таких ситуаціях.

Наголосили, що в разі такої знахідки необхідно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити у "101" або "102".

Коли розмінують території

Київську область вже повністю звільнили від окупантів. Однак влада наголошує, що звільнені території Київщини – досі небезпечні. На розмінування треба щонайменше 10 днів, тому жителів просять поки не повертатись додому.

До речі – Наслідки "русского мира" в Ірпені: