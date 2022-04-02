На Київщині рятувальники нагадали аграріям, як діяти під час виявлення мін
Джерело:ДСНС
У Київській області рятувальники нагадали аграріям, як діяти під час вибухівок. Насамперед потрібно одразу звертатись до спецслужб.
Рятувальники Бориспільського району, провели роз'яснювальну роботу з аграріями Переяславщини.
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Їм нагадали дії при виявленні мін та телефони екстрених служб, куди потрібно звертатися в таких ситуаціях.
Наголосили, що в разі такої знахідки необхідно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити у "101" або "102".
Коли розмінують території
Київську область вже повністю звільнили від окупантів. Однак влада наголошує, що звільнені території Київщини – досі небезпечні. На розмінування треба щонайменше 10 днів, тому жителів просять поки не повертатись додому.
До речі – Наслідки "русского мира" в Ірпені: