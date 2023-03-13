Кар'єра за держзраду не склалася: суд ухвалив вирок для експроректора київського ВНЗ

Окупанти ведуть проти України війну не лише власними силами на фронті, а й силами зрадників, які пішли з ними на співпрацю. Однак завдяки роботі правоохоронців колаборантів вдається ідентифікувати та зупиняти. Чергового такого виявили на Київщині.

Там за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та за неспростовними матеріалами СБУ затримали агента Росії, якому ФСБ пообіцяла посаду "заступника міністра" в Криму.

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Що відомо про зрадника України

СБУ вдалося встановити, що зловмисником є колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва. Він ще у 2020 році після свого звільнення перебрався до тимчасово окупованого Криму, і саме там його завербувала ФСБ.

Втім у Криму чоловік не залишився. Він за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до столиці України, але уже з завданнями від своїх кураторів. До свого затримання зрадник проводив розвідувально-підривну діяльність проти України, і цьому Служба безпеки зібрала неспростовні докази. Зокрема, злочинець:

збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини,

встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ.

А щоб вишукувати "потрібні зв’язки" було простіше, він залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації.

Усе це зрадник України робив за обіцянку від російської спецслужби призначити його "заступником міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації Криму.

Що загрожує зловмиснику

Агента Росії СБУ змогла затримати на спробі передачі агентурної інформації ворогу. Трапилося це ще у травні минулого року. Ба більше, над злочинцем уже провели суд, який визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

За порушення статті передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавленням волі та з конфіскацією майна. Суд обрав покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

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