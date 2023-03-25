На Київщині собака допоміг знайти немовля, яке п’яний батько виніс з хати

На Київщині спалахнула справжня драма, яка легко могла завершитися трагедію. На щастя, ситуацію врятував собака.

Деталі розповіли працівники Кінологічного центру поліції. За їхніми даними, сімейна драма розгорнулася в одному з сіл на Київщині.

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Після одруження молоде подружжя ніяк не могло знайти спільної мови: чоловік зловживав алкоголем та знущався з дружини. Не врятувало ситуацію й народження дитини. Прийшовши додому напідпитку чоловік почав скандал з жінкою та в розпал сварки схопив немовля й вибіг з хати. Перелякана молодиця спробувала знайти його самотужки та коли це не вдалося, звернулася до правоохоронців.

Разом з іншими поліціянтами на місце події прибув співробітник кінологічного центру поліції Андрій разом зі своїм чотирилапим напарником німецьким вівчуром Громом.

Взявши слід від будинку, Гром упевнено повів поліцейських у бік сусіднього села, де чолов'яга мав знайомих. Аби не втрачати дорогоцінний час, кінолог ухвалив рішення повернутися до автівки та рушити на пошуки за кермом. Проїхавши кілька кілометрів правоохоронець побачив горе-батька з дитиною на руках обабіч дороги,

– розповіли правоохоронці.

Наразі чоловік затриманий. Дитину оглянули лікарі і запевнили матір, що немовля не постраждало.



Собака, що врятував немовля / Фото Кінологічного центру поліції в Київській області​

Додамо, що раніше безпритульний песик допоміг жінці. Зворушлива історія трапилася із мешканкою Чернівців. Жінка втратила гаманець, а собака змогла його повернути. Одного дня на спецлінію поліції звернувся небайдужий чоловік. Він повідомив, що виявив гаманець з документами. На місце виїхав патруль.

З'ясувалося, що мешканець Чернівців щодня годує безпритульного песика. А вдячний пес приніс таку несподівану знахідку. Чоловік віддав гаманець поліцейським. А ті швидко відшукали власницю речі завдяки наявним інформаційним базам. За деякий час вдячна жінка забрала свою річ.