На Київщині триває евакуація: вже вдалось вивезти приблизно 700 – 800 людей, – Монастирський

9 березня 2022 , 16:35
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Джерело:

Суспільне Новини

У Київській області продовжується евакуація мирного населення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, станом на 16:00 вдалося вивезти приблизно 700 – 800 людей.

Сьогодні відбувається евакуація мешканців Київської області – з Ірпеня, Ворзеля та прилеглих населених пунктів, де ведуться активні бої з окупантами. 

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За свідченнями Суспільного, з Ворзеля та Ірпеня вже прибули автобуси. Колони продовжують прибувати, а евакуйованих людей стає більше. 

Відео прибуття евакуаційних машин: 

 

У місті Ірпінь евакуація продовжується, повідомив Олексій Кулеба. Людей переправляють до Києва.

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Автор: Ярослава Прадід