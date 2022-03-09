На Київщині триває евакуація: вже вдалось вивезти приблизно 700 – 800 людей, – Монастирський

У Київській області продовжується евакуація мирного населення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, станом на 16:00 вдалося вивезти приблизно 700 – 800 людей.

Сьогодні відбувається евакуація мешканців Київської області – з Ірпеня, Ворзеля та прилеглих населених пунктів, де ведуться активні бої з окупантами.

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За свідченнями Суспільного, з Ворзеля та Ірпеня вже прибули автобуси. Колони продовжують прибувати, а евакуйованих людей стає більше.

Відео прибуття евакуаційних машин:

У місті Ірпінь евакуація продовжується, повідомив Олексій Кулеба. Людей переправляють до Києва.

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