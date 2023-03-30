По черзі водили у гараж: троє російських окупантів ґвалтували жінку на Київщині

Своє істинне обличчя бридкої потвори російські окупанти почали показувати з перших днів повномасштабного вторгнення, геть-чисто руйнуючи міфи Кремля про "звільнення українців від гніту". Зокрема, на Київщині троє російських військових ґвалтували українку.

І робили вони це не раз, а перетворили зґвалтування у систематичну дію. Завдяки досудовому розслідуванню Нацполіції стали відомі імена цих російських покидьків.

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Що відомо про російських ґвалтівників та їхні злочини

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора вдалося ідентифікувати трьох військовослужбовців країни-окупантки. Підозрюваними виявилися військові 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил Росії. Вони є уроженцями Республіки Бурятії, Читинської та Іркутської областей.

Слідство встановило, що у березні 2022 року ці підозрювані разом з своїми побратимами окупували один з населених пунктів Київщини. Під час окупації вони:

залякували мирне населення,

шукали чоловіків та учасників сил АТО,

постійно оглядали всі приміщення цивільних будинків.

Однак скоро їм це надоїло, і через 20 днів вони та інші російські військові почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку. Тоді там проживали лише дві жінки та малолітня дівчинка.

При цьому, за даними правоохоронців, вони це завжди робили в групах по три особи. Ба більше, склад цих груп постійно змінювався.

Підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідство встановило, що за час окупації населеного пункту один з підозрюваних ґвалтував українку один раз, другий – двічі. Третій ж їхній побратим протягом тижня кожного дня знущався з жінки.

Ґвалтівникам повідомили про підозру

Трьом російським військовим, які під час окупації Київщині ґвалтували жінку, уже повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.



Російські військові, які систематично ґвалтували українку / Фото Офісу Генпрокурора

Підозри оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

частиною 2 статті 28 "Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією",

частиною 1 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни".

Зазначимо, що це порушення законів та звичаїв війни карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.