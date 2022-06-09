На Київщині укріплені оборонні лінії, – ОВА про ймовірний повторний наступ на столицю

Інформаційним простором шириться інформація щодо ймовірного повторного наступу російських окупантів на столицю. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба запевняє, що столичний регіон достатньо укріплений, а особовий склад ЗСУ посилений.

Про це посадовець написав на своїй офіційній сторінці у телеграмі 9 червня. Разом з тим він зауважив, що українці повинні залишатись пильними – брати інформацію винятково з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки, передбачених воєнним станом.

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Повернення мирного життя на Київщині

Вранці 24 лютого колони російської техніки рушили з Білорусі на Київ. Збройні Сили України змогли зупинити їх у передмісті – у районі Бучі, Ірпеня, Броварів тощо. Майже місяць мешканці низки населених пунктів регіону перебували під окупацією й пережили масові вбивства, катування і руйнування їхніх домівок.

Через два місяці після деокупації мирне життя у Київській області потрохи почало відновлюватись, а питання про повторну небезпеку українці намагаються ігнорувати. Про це йдеться у матеріалі українського видання BBC, якому Олексій Кулеба дав коментар.

Ми не давали поки що сигнал, щоб люди повертались у домівки. Ми розуміємо, що повторне вторгнення може відбутися. Воно може статися у будь-який час за будь-яким напрямком,

– прокоментував очільник Київської ОВА.

Разом з тим, зазначив Олексій Кулеба, нині у Київській області у цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. Оборонні лінії столичного регіону укріплені, а також посилено особовий склад українських військових.

До слова, посадовець додав, що до своїх осель на Київщині уже повернулось близько 100 – 120 тисяч мешканців області. Наразі місцева влада працює над тим, аби забезпечити їм умови для життя й відновити пошкоджену інфраструктуру.

Що про повторний наступ на українську столицю кажуть на Заході

За свіжими даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, Росії вдалось відновити величезні втрати після невдалого наступу на Київ. Втім їх досі недостатньо, зокрема й для того, щоб просунутися вглиб Донецької області.

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