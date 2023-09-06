Легковик сплющило: на Київщині перекинулася вантажівка з тваринами, є жертва
Джерело:Андрій Нєбитов
У центрі одного з сіл на Білоцерківщині 6 вересня сталася жахлива ДТП. Вантажівка з тваринами перекинулася на легковик.
На жаль, водій легкового автомобіля загинув. Про це повідомив начальник поліції Київщини.
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Пенсіонер загинув на місці
Андрій Нєбитов оприлюднив фото та відео з місця ДТП. На кадрах видно, що вантажівка перевозила свиней. Під нею – сплющений легковик.
Також чути дуже сильне верещання свиней. Зауважимо, що вантаж підіймали з машини за допомогою автокрана.
Наслідки ДТП на Київщині: дивіться відео
За попередньою інформацією, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. На жаль, водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці,
– розповів начальник поліції Київщини.
Додав, що на місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Окрім того, тварин уже перевезли в безпечне місце.
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