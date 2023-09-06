Легковик сплющило: на Київщині перекинулася вантажівка з тваринами, є жертва

6 вересня 2023, 14:51
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Джерело:

Андрій Нєбитов

У центрі одного з сіл на Білоцерківщині 6 вересня сталася жахлива ДТП. Вантажівка з тваринами перекинулася на легковик.

На жаль, водій легкового автомобіля загинув. Про це повідомив начальник поліції Київщини.

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Пенсіонер загинув на місці

 Андрій Нєбитов оприлюднив фото та відео з місця ДТП. На кадрах видно, що вантажівка перевозила свиней. Під нею – сплющений легковик.

Також чути дуже сильне верещання свиней. Зауважимо, що вантаж підіймали з машини за допомогою автокрана.

Наслідки ДТП на Київщині: дивіться відео

За попередньою інформацією, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. На жаль, водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці,
– розповів начальник поліції Київщини.

Додав, що на місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Окрім того, тварин уже перевезли в безпечне місце.

Вантажівка з тваринами перекинулася на легковик / Фото з телеграму Нєбитова

У ДТП на Кіровоградщині загинув військовий з донькою

  • 5 вересня у Кіровоградській області сталася жахлива ДТП. Загинув 40-річний військовий Микола Спащук та його 8-річна донечка Уляна.
  • Інший водій, що спричинив ДТП, був за кермом у нетверезому стані.
  • Захисник загинув на місці. Маленьку дівчинку разом з мамою ушпиталили. Улянку забрали до реанімації. На жаль, врятувати дитину не вдалося. У матері стався інсульт.
Автор: Юлія Лобурак