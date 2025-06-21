На Київщині вибухи через атаку дронів: працює ППО

У повітряному просторі Київської області зафіксовано російські БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Росіяни атакують Київщину дронами

Із 19:33 в Київській області оголошена повітряна тривога. Росіяни запустили по Україні дрони, внаслідок чого жителі можуть чути звуки вибухів.

Київщина опинилася під атакою дронів о 19:42. Обласна військова адміністрація попередила про рух БпЛА та роботу військових по ворожих цілях в різних районах.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в ОВА.

Громадян також просять не фіксувати роботу ППО та можливі наслідки атаки. Задля безпеки наголошують на необхідності дотримання інформаційної тиші.

Станом на 19:57 небезпека через застосування дронів існує для Київської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. У Києві повітряна тривога наразі не оголошена. Деякі ЗМІ писали, що цієї ночі Росія може масовано атакувати Україну "Шахедами", масштабний запуск дронів фіксують і моніторингові канали.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, за день 21 червня росіяни атакували Харків з БпЛА "Молнія", а по Сумах вдарили "Ланцетами". На щастя, внаслідок атак постраждалих немає, але через падіння дронів сталися пожежі.