На Київщині вибухи: працює ППО

В ніч проти 19 серпня російські війська атакували Київську область "Шахедами". Сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Про відбиття атаки повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - ідеться у повідомленні.

Місцева влада закликала людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.