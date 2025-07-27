У Києві та області – вибухи: працюють сили ППО

Росіяни атакують українські міста за допомогою ударних безпілотників увечері у неділю, 27 липня. Під прицілом ворога, зокрема, опинилася Київська область.

Там чути вибухи, пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку на Київщину?

Повітряну тривогу для районів Київської області почали оголошувати ще з 21:37. Спершу небезпеку оголосили для Броварського, згодом до нього доєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників для області. В ОВА повідомили про фіксацію ворожих повітряних цілей у просторі. Також там повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.