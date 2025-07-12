На Київщині вибухи: вже надвечір "Шахеди" атакують Україну

Росіяни надвечір у суботу, 12 липня, вже атакують Україну, запустивши ударні безпілотники. Внаслідок цього у Київській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Зауважимо, що в регіоні вже оголосили повітряну тривогу.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили о 16:53. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку регіону з боку Чернігівської області. Вже о 17:23 небезпека сягнула столиці.

Орієнтовно о 17:40 обласна військова адміністрація повідомила про рух російських безпілотних літальних апаратів на території регіону. Повідомили, що в області працюють сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаку.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, цілей більше не фіксують.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, вночі росіяни атакували міста України, зокрема і Чернівці. Місто зазнало комбінованих ударів і "Шахедами", і крилатими ракетами. Били виключно по цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках та дитячому садочку.