На Київщині банда викрала діамант вартістю понад 8 мільйонів: їх впіймали, а камінець зник

Поліція Київської області затримала банду, яка викрала коштовний діамант – його вартість понад 300 тисяч доларів. Це понад 8 мільйонів гривень. Чотирьох зловмисників будуть судити.

Хоча не всіх членів угрупування ще впіймали – один з них у розшуку. Діамант вони викрали на території Обухівського району.

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Доля діаманта – невідома

В поліції наразі не повідомляють про долю дорогоцінного камінця – ймовірно, бандити вже встигли його продати або ж заховали. Під час обшуків у їх помешканнях діаманту не було.

Зазначається, що це рідкісний камінь – блакитний діамант.

Правоохоронці вилучили зброю та автівки, які зловмисники використовували під час нальотів.

Справу розслідували поліцейські Київської області разом зі своїми львівськими колегами – схоже, що членів угрупування виявили на Західній Україні.

Що загрожує бандитам

Затриманих можуть надовго посадити, адже їх діяльність правоохоронці "оцінили" щиро. Ось перелік статей, за якими вели слідство:

розбій,

незаконне позбавлення волі або викрадення людини,

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

бандитизм.

За скоєне їм загрожує ув’язнення до 15 років з конфіскацією майна.