На Київщині влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури: 40% жителів без світла

Під час масованої ракетної атаки 5 грудня росіяни поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Київській області. Через це у регіоні запровадили екстрені вимкнення.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Київської обласної військової адмінстрації Олексій Кулеба.

До теми Україна пережила восьму масовану атаку: є влучання в енергетичну інфраструктуру

"У нас були довгі очікування, коли закінчиться повітряна тривога. Хочу подякувати Збройним Силам, які захищають небо Київщини й всієї України. У нас є вдалі приклади того, як відпрацювала ППО", – сказав керівник ОВА.

Збили не одну ракету

Кулеба зазначив, що попри гарні результати, є, на жаль, влучання в об'єкт інфраструктури. Наразі аналізують інформацію, щоб визначити, які є ушкодження.

"Ми поки що не бачимо критичних наслідків. Детальніша інформація буде згодом. ППО збила не одну ракету. Атака була надзвичайно динамічна", – сказав Кулеба.

Діють аварійні відключення

За словами Кулеби, сьогодні зранку область почала працювати в плановому відключенні електроенергії. Цей графік опублікували на сайтах відповідних відомств.

Зараз у нас приблизно 40% області без електроенергії.Це аварійне відключення. Також ми зараз ведемо консультації щодо того, коли зможемо відновитися електропостачання для більшості абонентів. Звичайно, це залежатиме від наслідків ракетної атаки, – додав Кулеба.

Масована ракетна атака: як спрацювали сили ППО