На Київщині влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури: 40% жителів без світла
Під час масованої ракетної атаки 5 грудня росіяни поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Київській області. Через це у регіоні запровадили екстрені вимкнення.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Київської обласної військової адмінстрації Олексій Кулеба.
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"У нас були довгі очікування, коли закінчиться повітряна тривога. Хочу подякувати Збройним Силам, які захищають небо Київщини й всієї України. У нас є вдалі приклади того, як відпрацювала ППО", – сказав керівник ОВА.
Збили не одну ракету
Кулеба зазначив, що попри гарні результати, є, на жаль, влучання в об'єкт інфраструктури. Наразі аналізують інформацію, щоб визначити, які є ушкодження.
"Ми поки що не бачимо критичних наслідків. Детальніша інформація буде згодом. ППО збила не одну ракету. Атака була надзвичайно динамічна", – сказав Кулеба.
Діють аварійні відключення
За словами Кулеби, сьогодні зранку область почала працювати в плановому відключенні електроенергії. Цей графік опублікували на сайтах відповідних відомств.
Зараз у нас приблизно 40% області без електроенергії.Це аварійне відключення. Також ми зараз ведемо консультації щодо того, коли зможемо відновитися електропостачання для більшості абонентів. Звичайно, це залежатиме від наслідків ракетної атаки, – додав Кулеба.
Масована ракетна атака: як спрацювали сили ППО
- У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що ППО збила більшість ракет, які запустили вороги 5 грудня. Мовиться про 60 одиниць.
- Загалом ворог випустив по Україні приблизно 70 ракет. Зокрема, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснили із восьми літаків-ракетоносців з району Каспійського моря та Ростовської області.
- Крім цього, 22 крилаті ракети типу "Калібр" запустили із кораблів Чорноморського флоту. Також з Чорного моря дальні бомбардувальники Ту-22м3 атакували трьома крилатими ракетами Х-22, а винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.