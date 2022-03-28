На Київщині внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території церкви
Джерело:ДСНС
В одному із сіл Макарівської ОТГ на Київщині сталася пожежа внаслідок обстрілу. Загорілися два об'єкти на території церкви.
Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 28 березня о 06:05. На місці займання зараз працюють співробітники ДСНС.
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Через ворожі обстріли зруйнувалися та загорілися гараж і 2-поверхова житлова будівля.
До оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Фасова, Макарівської ОТГ. Внаслідок обстрілу відбулася руйнація та згодом – пожежа в гаражі та двоповерховій житловій будівлі на території церкви,
– мовиться в повідомленні.
Чи є постраждалі або загиблі – не повідомляють.
Пожежа на Київщині через обстріли / Фото ДСНС
Горить житлова будівля / Фото ДСНС
Рятувальники наразі гасять пожежу / Фото ДСНС
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