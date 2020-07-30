Майже смертельна доза алкоголю: п'яний водій керував вантажівкою на Київщині
У Київській області п’яний водій керував вантажівкою. В його крові виявили понад 5 проміле алкоголю в крові. Це майже смертельна доза.
Ввечері 29 липня на автодорозі Київ – Чоп затримали п’яного іноземця за кермом вантажівки. Перед тим чоловік намагався виїхати з паркувального майданчику в селі Чайки Київської області, де його помітив перехожий, повідомляє пресслужба поліції.
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Чоловік майже не розмовляв та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні допомогли йому вийти з авто.
На іноземця склали адміністративні матеріали, його відсторонили від керування вантажівкою. Машину передали іншому водієві.