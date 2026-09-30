На Київщині ввели графіки відключень світла: коли і як будуть вимикати

На Київщині 30 вересня за командою Укренерго застосували графіки відключень електроенергії. Енергетики повідомили, що у разі змін жителів області додатково інформуватимуть.

Про це повідомляє ДТЕК.

Якими будуть графіки відключень?

У Київській області 30 вересня за командою Укренерго застосували графіки відключень електроенергії.

Інформація щодо подальшої ситуації з електропостачанням може оновлюватися залежно від команд оператора енергосистеми. Тому мешканців Київщини закликали стежити за актуальною інформацією щодо ситуації з електропостачанням та враховувати можливі зміни під час планування дня.

Графік відключень світла на Київщині / ДТЕК

Графік відключень електроенергії на Київщині / ДТЕК

Нагадаємо, надвечір 30 вересня внаслідок російських ударів суттєво ускладнилася ситуація з електропостачанням у кількох регіонах України. Аварійні відключення електроенергії запровадили на Житомирщині та Сумщині.

У Житомирській області енергетики закликали мешканців задля безпеки та захисту техніки вимкнути чутливі до стрибків напруги пристрої з розеток.

Водночас на Сумщині через російські удари також зафіксували аварійне знеструмлення. У Сумиобленерго повідомили, що фахівці вже працюють над усуненням наслідків та відновленням розподілу електроенергії.

Точні масштаби та тривалість відключень у регіонах наразі уточнюються. Ситуація з електропостачанням може змінюватися залежно від стану енергосистеми та подальших атак.