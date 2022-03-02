На Київщині взяли під варту 10 російських вбивць
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Окупантів заарештували працівники Київської обласної прокуратури. Росіян підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Окупантів затримали під час оборони позицій Збройними Силами України. Слідчі зазначили, що серед них є командири та рядові.
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Кого захопили
Зокрема, є командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади. Вони вдерлись в Україну з метою захопити її територію.
Вони виконували злочинні накази керівництва Росії щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Одмн із затриманих росіян / Фото Офісу генерального прокурора
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