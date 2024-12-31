На Київщині зафіксовано ворожі дрони: сили ППО працюють по цілях

Росія вкотре атакує Україну "Шахедами". Так, зранку 31 грудня ворожі БпЛА зафіксували на Київщині.

В регіоні працює ППО по цілях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Київської ОВА.

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Сили ППО працюють по цілях на Київщині

У ніч проти 31 грудня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. Так, вранці у повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях,

– ідеться в повідомленні ОВА.

Відповідну інформацію в ОВА оприлюднили о 5:53. Додамо, що тривога в регіоні була вночі і почалася знову о 5:41.

Мешканців області просять подбати про свою безпеку та перебувати в укриттях до відбоїв.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – також нагадали в ОВА.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.