У повітряному просторі Київської області зафіксували ударні безпілотники ввечері у п'ятницю, 1 серпня. По ворожих дронах працюють сили ППО.

У зв'язку з цим у деяких частинах регіону можна почути вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про вибухи у Київській області?

Повітряну тривогу для районів Київської області почали оголошувати ще близько 19:47. Згодом вона почала поширюватися. Спершу повідомляли про загрозу для Броварського та Бориспільського районів.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про безпілотники, які рухалися з Чернігівської області у напрямку Київської. Незадовго після цього в ОВА підтвердили фіксацію БпЛА у повітряному просторі регіону.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього вибухи пролунали в Харкові. Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. Через атаку, за даними ОВА, постраждали 2 жінки.