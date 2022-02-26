На Київщині затримали двох диверсантів: у поліції розповіли деталі
Джерело:Поліція Київської області
25 лютого 2022 року бійці батальйону "Миротворець" знайшли в Оболонському районі Києва двох підозрілих осіб та затримали їх.
Ними виявилися чоловіки 46 та 36-річного віку. Їх затримали окремо.
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На Київщині виявили двох диверсантів
Спершу правоохоронці затримали підозрілого киянина, який йшов пішки з Вишгорода до Києва. У нього вилучили пристрій для зчитування і глушіння сигналу радіостанцій.
Пізніше бійці батальйону "Миротворець" зупинили чоловіка, який під час перевірки викликав до себе підозру. Він теж виявився жителем Києва. У рамках поверхневого огляду у затриманого знайшли патрони для стрільби з автомата.
Чоловіків передали працівникам контррозвідки для з‘ясування обставин. Поліцейські нагадали, що за умови виявлення підозрілих осіб або предметів необхідно відразу зателефонувати на спеціальну лінію поліції "102".
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