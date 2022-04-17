На Київщині затримали колаборанта, яки очолював окуповану ОТГ

Правоохоронці затримали чоловіка, який після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на співпрацю з російськими військовими.

Співпраця з окупантами

У відомстві зазначили, що підозрюваний, отримавши гарантії особистої безпеки від окупантів, допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

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За інформацією слідства, на початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцевих жителів. Під час цього підозрюваний колаборант заявив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

Під час окупації і воєнного стану він схиляв людей до співпраці з російськими окупантами, залучав місцевих мешканців до виконання різних робіт на території громади.

Також колаборант надавав російським загарбникам інформацію про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Покарання

Наразі його взяли під варту, досудове розслідування тримає. Колаборанту вже повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а також несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що за співпрацю з державою-агресором відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі та забороняється займати низку посад у майбутньому.

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