На Київщині знайшли щоденник окупанта: розмірковує, чи правильна війна, і хвалиться допитами

Село Катюжанка, що на Київщині, перебувало під окупацією росіян. Там знайшли щоденник загарбника, в якому він роздумує над тим, чи правильна війна, і хвалиться допитами.

Журналісти з'ясували, що у будівлі та на території місцевої школи військові влаштували командний пункт. Після звільнення Київщини від російських окупантів у Катюжанці почали знаходити те, що залишили загарбники.

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У селі знайшли щоденник російського військового

У шкільних кабінетах можна натрапити на літературу про "Велику вітчизняну війну", радянські енциклопедії, портрети Леніна та розписані дошки зі зверненням військових до українських дітей. Там також відшукали й щоденники солдатів держави-агресорки.

В одному із таких щоденників військовий, найімовірніше, офіцерського рангу, занотовував свої роздуми. Він писав про те, звідки та навіщо армійці приїхали в Україну, аналізував воєнну стратегію Росії.

Ідентифікувати його особу поки не вдалось. Боєць лише раз на сторінках щоденника назвав своє ім'я – Костянтин. Зі записів зрозуміло, що він разом з іншими армійцями перетнув український кордон 24 лютого. Через кілька днів, 28 лютого – прибув в Катюжанку.

Свої роздуми він почав записували з 13 березня – коли пройшло вже майже 2 тижні з моменту окупації російською армією території села.

Їхали на навчання, а потрапили на війну... а чи війна…

– таким є заголовок щоденника.

Роздуми по війну та критика російського командування

Військовий згадує шлях в Україну: виїхали з російського міста Смоленськ через Білорусь – і потрапили на територію України.

"Сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію", – писав військовий і додавав: "Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це".

Крім того, росіянин навіть дозволяв собі критикувати поведінку командування: "Бісить, що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "Справа наша вірна, перемога буде за нами". Та чи правильна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?"

Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг", я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!

– йдеться у щоденнику.

У записах військовий розповідає про втрати серед "своїх". "Артилерія "маже", БПЛА туплять... війська не злагоджені, трьохсоті та двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70 (стільки йому виповниться в жовтні 2022 – 24 канал), якщо він помре розпочавши війну, буде "щось".

Згадує загарбник і про те, як проводив допити. "Спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти. Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами".

Також росіянин у щоденнику бідкався, що його не беруть у бій. Він описував бажання стати суддею. Останній допис у щоденнику датований 19 березня.

За інформацією видання, щоденник міг належати військовому на прізвисько "Нємєц".

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