Київщину знову атакують ворожі дрони: у регіоні працює ППО
- У Київській області пізно ввечері 23 лютого залетіли ворожі дрони, по них активно працювала протиповітряна оборона.
- В обласній військовій адміністрації закликали громадян перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області пізно ввечері 23 лютого залетіли ворожі дрони. По цілях окупантів активно працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. У регіоні також оголошена повітряна тривога.
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Що відомо про роботу ППО у Київській області
Тривогу у Київській області оголосили о 21:18. Повітряні сили писали про рух "Шахедів" у напрямку регіону.
Увага! Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– зазначали військові.
Уже о близько 21:33 стало відомо про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Відповідні деталі написали у Київській ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – мовиться у повідомленні.
В обласній військовій адміністрації закликали громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку.
Окрім того, там також попросили дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
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