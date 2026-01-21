"Бус ТЦК поїхав у бік Сільпо": українець отримав понад 50 тисяч штрафу за дописи у телеграмі
- Мешканця Броварів оштрафували на 51 тисячу гривень за п'ять повідомлень і фото в телеграм-каналі про мобільні групи ТЦК та СП.
- Чоловік визнав свою провину і сприяв розкриттю правопорушення, що відображено у вироку Броварського міськрайонного суду.
На Київщині мешканцю присудили 51 тисяч гривень штрафу за протиправні дії з метою нібито зриву мобілізаційних заходів. Чоловік отримав штраф за 5 повідомлень та одну фотографію в телеграм-каналі про мобільні групи військовослужбовців ТЦК та СП.
Відповідна інформація з'явилася у вироку Броварського міськрайонного суду Київської області.
Дивіться також Годину возили по місту: в Одесу ТЦК вимагали у чоловіка хабар, щоб не мобілізовувати
Який штраф отримав українець за повідомлення у телеграмі?
Мешканець Броварів розмістив 5 повідомлень у соціальній мережі. Телеграм-канал був створений для повідомлень про пересування мобільних груп ТЦК та СП, блокпости та місця проведення мобілізаційних заходів.
Повідомлення були такими:
- "Кбр04 бус тцк поехал в сторону Сильпо",
- "Логан поїхав по незалежності",
- "3 машини тцк біля фори Торгмаш",
- "Тцк біля каштану шкода зелена",
- "Киів гума багато тцк".
Одне з повідомлень громадянин супроводив фотографією із зображенням працівників РТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів.
Під час судових слухань чоловік виявив щире каяття й активне сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Також він беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину та пішов на укладання угоди.
Які останні новини про ТЦК?
Нагадаємо, у Києві судитимуть поліцейських, які побили чоловіка біля ТЦК. За даними слідства, під час затримання двоє правоохоронців застосували до чоловіка надмірну силу та завдали йому численних ударів по голові. Внаслідок побиття чоловік отримав множинні тілесні ушкодження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зазначається також, що обидва правоохоронці вже звільнені зі служби.
Також відомо, що 6 січня в одному з районів міста Тернопіль стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та цивільним. Конфлікт розслідували правоохоронці. Як наслідок – спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.