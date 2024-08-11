Київська область під атакою ударних дронів: працює ППО

Атака ударними дронами-камікадзе відбувається уночі 11 серпня, ворог запустив їх із двох напрямків, південного та північного. Під загрозою опинилася й Київська область.

В Обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО в регіоні. Відповідно, місцеві мешканці можуть чути вибухи.

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Робота ППО на Київщині вночі 11 серпня: що відомо

Моніторингові спільноти нарахували станом на проміжок 3 – 4 години ранку 11 серпня у Київській області щонайменше 2 БпЛА у Білоцерківському районі, ще 1 біля Переяслава-Хмельницького, а також групу, що летіла через Білоцерківщину в бік Житомирщини.

Повітряна тривога в області триває майже від початку доби. У Києві був короткий період без тривоги, яку оголошували, окрім як через загрозу дронів, після повідомлення Повітряних сил про атаку ворога балістичним озброєнням.

О 03:47 Київська ОВА опублікувала повідомлення такого змісту:

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Влада закликала мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. І, звісно, дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Упродовж ночі вибухи довелося чути також мешканцям Хмельницької області, а трохи раніше – Полтавщини. Попередньо, окрім дронів, ворог застосував північнокорейські ракети (щонайменше, так вважають моніторингові канали).

Станом на 4 ранку повітряна тривога триває у більшості областей, у повітрі перебувають десятки ворожих дронів.