Київська область – вибухи: працюють сили ППО

Дрони-камікадзе атакували Україну вночі 3 березня. Під ударом опинилася і Київська область.

Київська ОВА повідомила про роботу ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про вибухи у Київській області 3 березня

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 21:51 попередньої доби, 2 березня. Після півночі в регіон почали залітати нові партії ворожих дронів, про що інформували Повітряні сили.

О 00:42 Київська ОВА написала у соціальних мережах, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, і що в регіоні працюють сили ППО.

Влада закликала: не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників та не нехтуйте правилами безпеки.

Інформації про ймовірні наслідки атаки наразі немає.