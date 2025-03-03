3 березня, 00:46
Київська область – вибухи: працюють сили ППО
Основні тези
- Дрони-камікадзе атакували Київську область вночі 3 березня, працювали сили ППО.
- Влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників. Інформації про наслідки поки немає.
Дрони-камікадзе атакували Україну вночі 3 березня. Під ударом опинилася і Київська область.
Київська ОВА повідомила про роботу ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Що відомо про вибухи у Київській області 3 березня
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 21:51 попередньої доби, 2 березня. Після півночі в регіон почали залітати нові партії ворожих дронів, про що інформували Повітряні сили.
О 00:42 Київська ОВА написала у соціальних мережах, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, і що в регіоні працюють сили ППО.
Влада закликала: не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників та не нехтуйте правилами безпеки.
Інформації про ймовірні наслідки атаки наразі немає.Важливо. Оперативно про тривоги та небезпеки для всіх областей, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.