Київська прокуратура почала слідство через зруйнування музею Примаченко

Окупанти на Київщині зруйнували музейв Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко – всесвітньо відомої художниці та представниці "наївного мистецтва". Прокуратура Київської області почала слідство.

Органи прокуратури Київської області фіксують та документують всі факти протиправної діяльності окупантів. Один з них – обстріл музею Марії Примаченко, де зберігалися оригінали унікальної творчості української мисткині.

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Історико-краєзнавчий музей в Іванкові мав у експозиції картини Марії Примаченко, які складають неоціненну цінність для української культури.

Прокуратура Київщини вже почала слідство щодо знищення культурних пам'яток в Іванкові.

У всіх випадках дії загарбників кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України),

– повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що відомо про музей в Іванкові

Історико-краєзнавчий музей заснували та відкрили ще 21 лютого 1981 року. Він перебував на археологічній пам'ятці, де в Х – ХІІІ століттях було давньоруське городище.

Гордістю музею була саме виставка картин першої величини Марії Овксентіївни Примаченко, жительки Іванківського району села Болотня.

Окупанти намагаються знищити українську культуру, але не розуміють, що українців не здолати знищенням історичних речей.

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